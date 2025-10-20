Lääkäri Pippa Laukka kertoi TTK-jaksossa, miten kohtasi aikoinaan puolisonsa.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden seitsemännen liven päätteeksi kisan joutuivat jättämään lääkäri Pippa Laukka ja tähtiopettaja Marko Keränen.

Heidän viimeiseksi tanssikseen jäi tunteikas rumba. Laukka kertoi suorassa lähetyksessä omistaneensa kappaleen Markku-puolisolleen.

Hän kertoi suorassa lähetyksessä myös, miten kaksikko aikoinaan tapasi toisensa. He olivat molemmat vuonna 2001 yökerhossa.

– Me olemme itseasiassa tavattu tanssilattialla, Laukka kertoo.

– Katseet ovat kohdanneet ja on kuulunut "klik". Ollaan lähdetty kävelemään samaan suuntaan auringonlaskuun ja siellä me kävellään yhä, hän jatkaa.

Vuonna 2003 avioituneella pariskunnalla on vuosina 2004 ja 2007 syntyneet tyttäret. Perheeseen kuuluu myös Pipan esikoistytär.