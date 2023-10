Onko Roni Bäck jo miljonääri? Suosikkitubettaja kertoo varallisuudestaan: "Kyllä siellä on nollia"

Bäck on pystynyt työllistämään yritykseensä kuusi täysipäiväistä työntekijää, mikä tulee monille yllätyksenä. Moni kyselijä ajattelee edelleen, että tubevideoiden teko on harrastus.



– Mulla on kuusi täysipäiväistä hommissa ja yhteensä joku 11 ihmistä saa suoraan tai epäsuorasti täysipäiväiset tulonsa. On se vähän isommaksi kasvanut siitä, kun yksin tein vanhempien kellarissa videoita.