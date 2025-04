Jade Nyström sukupuolenkorjausprosessistaan: "Tuntuu, että ei ole ikinä valmis"

Entinen korkeushyppääjä Jade Nyström kertoo avoimesti sukupuolenkorjausprosessistaan.

Ex-korkeushyppääjä Jade Nyström pääsee vastamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella. Nettikansa on googlannut hänen sukupuolenkorjausprosessiansa ahkerasti.

– Olen prosesseissa tällä hetkellä ja ollut pitkään. Mennään eteenpäin koko ajan. Tuntuu, että ei ole ikinä valmis.

Nyström toivoo, että ihmiset ymmärtäisivät kohdella toisia kunnioittavasti.

– Haluaisin ihmisten tietävän, että se ei ole vaan sormia napauttamalla tehty valinta, vaan se on ollut ihan lapsuudesta asti. Se ei ole mikään hetken mielijohde, että lähdetään tekemään radikaaleja juttuja.

– Se on kamppailua myös pään sisällä.

– Tosi monet tykkään olla tuomitsevia. Sun ei tarvitse hyväksyä minua, mutta sinun tarvitsee kohdella minua, kun ihmistä, Nyström muistuttaa.

Tähdet vs. google -sarjassa Suomen suosituimmat viihdetähdet kertovat vastaukset nettikansaa kiinnostaviin kysymyksiin. Iriz Silanderin juontaman sarjan vieraina nähdään jälleen liuta suosikkitähtiä. Tähdet vs. google -ohjelman uusi tuotantokausi nyt MTV Katsomossa.