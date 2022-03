Pilvi Hämäläinen paljasti Joonas Nordmanista mielenkiintoisen faktan – Susanna Laine ylistää: "Hehkuu!"

Putous -ohjelmaa tähdittävä näyttelijä Pilvi Hämäläinen julkaisi Instagram-tilillään yhteiskuvan Joonas Nordmanin kanssa. Hämäläinen paljastaa julkaisussaan, että Nordman on päässyt eroon paheestaan vuosi sitten.

– Nyt saatte kehua Joonasta, miten freesiltä hän nykyään näyttää, kun hää on ollu vuoden röökaamatta, Hämäläinen kirjoittaa kaksin yhteiskuvaan.

View this post on Instagram

Nordman on saanut paljon kehuja kuvan yhteyteen.

– No siis eihän noin nuorekkailla kasvoilla enää saisi edes ostettua tupakkaa ku niin on siliää ihoa että! radiojuontaja Köpi Kallio kirjoittaa.

– Näkyy kyllä kasvoista, way to go.