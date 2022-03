Suurmestari jatkuu uuden esiintyjäkokoonpanon voimin

JAAKKO SAARILUOMA

Suurmestari

Suurmestari Jaakko Saariluoma on jälleen viettänyt tovin kirjoituskoneensa ääressä ja laatinut tukun entistäkin älykkäämpiä tehtäviä kilpailijoiden päänmenoksi. Tehtävissä vain mielikuvitus on rajana, eikä mikään ole liian erikoista. Tällä kaudella Suurmestarilla on takataskussaan myös täysin uudenlaisia yllätyksiä!