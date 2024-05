Pilaako tämä Suomen tiet? Huolestunut autoilija kuvasi panssarimarssin moottoritiellä: "Ei näkynyt kumisuojuksia"

Lukija kertoo, että vaunujen letka oli valtava. Hän on huolissaan siitä, tekeekö panssarivaunukalusto tiehen jäljet, ja asfaltin täten ajokelvottomaksi.

"Ei vaikuta tien käytettävyyteen millään tavalla"

Everstiluutnantti evp. Olli Dahl kertoo, että kun panssarivaunuletka marssii tietä pitkin, on meno varmasti kanssa-autoilijan vinkkelistä hurjan näköistä.

Poikkeuksia kuitenkin on, ja esimerkiksi videolla näkyvien MT-LB- ja BMP-panssarivaunuihin kumilappuja ei ole edes olemassa.

– Nämä neuvostovaunut on hankittu jo ennen Venäjän olemassaoloa. Kyseessä on rakenteellisesti sellaisia vaunuja, joihin ei ole suunniteltu kumilappuja, joten ei ole mahdollisuutta edes kiinnittää tällaisia, Dahl kertoo.

Dahlin mukaan siitä, että panssarivaunut pilaisivat tiet, ei tarvitse olla huolissaan. Vaunujen jälki tiehen on olematon, eikä se tee teitä ajokelvottomiksi.

– Sorateihinhän ei jää jälkiä ja asfalttitielle voi jäädä valkoiset iskemät – niistä näkee, että telakoneella on ajettu. Nyt on ollut kuuma ja pehmeään asfalttiin voi jäädä helpommin jälkiä. Se on kuitenkin niin hento se jälki, ettei vaikuta tien käytettävyyteen millään tavalla, hän rauhoittelee.