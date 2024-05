Varusmiehet harjoittelivat Santahaminassa selkä hiessä ja haalarit märkänä – Leopard-miehet kertovat helletunnelmista

– Tässä tapauksessa kun meikäläisellä ei ole t-paitaa alla, niin kyllä haalari ja selkä on sen verran märkä, että pitää haalaria avata. Kun tulee pihalla vaunusta, niin kyllä täällä on viileämpi, kuin tuolla sisällä, Huhtala kertoo osoittaen panssarivaunua.

"Taisteluliivi ei hengitä yhtään"

– Varusteet on kuumat, se on omasta jaksamisesta ja kunnosta myös kiinni, että miten siellä metsässä pärjää, Koskinen kertoo.

Eversti: Ei ole olemassa hellerajaa

– Ensin on tietysti henkilökohtainen taso. Kerrotaan ja muistutetaan asevelvollisia nestetankkauksen tärkeydestä ja, että varusteet on kohillaan. Nestettä pitää olla riittävästi, ja nautitaan sitä melkeinpä koko ajan. Sitten on organisaatiollinen puoli. Se, että nestettä on oikeasti saatavilla ja tuotavilla ja johtajat huomioi sen toiminnassa, Honko kertoo.