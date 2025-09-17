Norjalainen Bodo/Glimt nousi komealla tavalla 2–2-tasapeliin Slavia Prahaa vastaan pelatussa Mestarien liiga -ottelussa.
Ensimmäisen ottelunsa Mestarien liigassa pelannut norjalaisseura joutui takaa-ajaksi avausjaksolla, kun Youssoupha Mbodji vei Slavia Prahan johtoon.
Bodo/Glimt sai erinomaisen mahdollisuuden tasoitukseen toisella puoliajalla, kun joukkue sai rangaistuspotkun. Jindrich Stanek torjui kuitenkin Kasper Hoghin yrityksen.
Norjalaisseuran Mestarien liiga -debyytti näytti jo valuvan viemäriin, kun Mbodji onnistui maalinteossa toistamiseen ja vei Slavia Prahan kahden maalin karkumatkalle.
Pieni ja piskuinen Bodo/Glimt ei kuitenkaan luovuttanut. Ensin Daniel Bassi toi vierailijat maalin päähän ja 90. peliminuutilla Sondre Fet tasoitti ottelun upealla volleymaalilla.
Tasapelin myötä Bodo/Glimt saalisti ensimmäisen pisteensä Mestarien liigassa.
Alkuillan toisessa ottelussa Olympiakos ja Pafos pelasivat 0–0-tasapelin.