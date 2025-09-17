Mestarien liigassa ensimmäistä kertaa pelaavan Pafos FC:n Bruno Felipe sai punaisen kortin heti avausjaksolla.
Pafosin Mestarien liiga -debyytti sai surkean käänteen 26. peliminuutilla, kun Bruno Felipe hölmöili itselleen punaisen kortin toisen varoituksen myötä.
MTV Urheilun selostaja Tero Karhu tyrmistyi brassipelaajan toiminnasta.
– Ihan älytön homma. Älyttömiä rikkeitä. Nyt ei kasetti pysy ihan Mestarien liiga -tasolla mukana. Laittaa oman joukkueensa aika vaikeaan tilanteeseen, Karhu selostaa.
Katso punaiseen korttiin johtanut tilanne pääkuvan videolta.