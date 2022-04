NHL-legendalta suoraa puhetta urheilun varjopuolista, talousvaikeudet iskevät vastoin monen tähden kasvoja – "Vaarallinen ansa"

Yli tuhat ottelua NHL:ssä pelannut Pronger on yksi lajin suuria legendoja. Hockey Hall of Fameen valittu ja harvinaiseen kolmen kullan klubiin kuuluva Pronger on nähnyt uransa varrella ja sen jälkeen monenlaisia asioita.

Pronger otti Twitter-tilillään hiljattain kantaa häntä huolestuttavaan puheenaiheeseen. 47-vuotias kiekkoikoni on huolestunut siitä, kuinka moni uransa lopettanut urheilija kärsii talousongelmista.

– Pelasin 20 vuotta NHL:ssä. Olin yksi kaikkien aikojen parhaiten palkatuista NHL-pelaajista ja monien muiden huippu-urheilijoiden ystävä. Arvaukseni on, että yli 50 prosenttia ammattiurheilijoista kärsii talousongelmista lopetettuaan, Pronger kirjoittaa.

Prongerin mukaan urheilijoiden talousvaikeuksiin kiteytyy kolme ongelmakohtaa.

– Ongelma yksi: Urheilijat tapaavat olla tuhlareita uransa alkuvuosina ja uskoa, että rahavirta kestää ikuisesti. (Kokemusta on). Olemme kuitenkin aina vain yhden loukkaantumisen päässä lopettamisesta. Aina!

– Minä sain miljoonan dollarin allekirjoituspalkkion, kun olin 18. Se on valtava summa nuorelle aikuiselle. Valtava! Sen suuruuden ymmärtäminen oli pelottavaa. Olin onnekas, että minulla oli hyviä mentoreita. Kaikki eivät ole yhtä onnekkaita, Pronger kertoo.

NHL:n mediaanipalkka pyörii noin 2-3 miljoonan dollarin välimaastossa. Pronger pohtii, että palkasta 39-56 prosenttia hupenee veroihin, mutta myös agentit vaativat osuutensa urheilijan palkasta. Tämän lisäksi ammattiurheilijan kuluja lisäävät henkilökohtaiset ravitsemusterapeutit, kokit, valmentajat sekä asumiskulut.

Kun nämä kulut ynnää yhteen, voi kuukausittainen summa nousta hyvinkin korkeaksi.

– Urheilija voi helposti käyttää 20 000 dollaria kuukaudessa. Ja kun keskiarvoinen pituus uralle on neljä kautta, urheilijalla voi olla säästössä 2-3 miljoona euroa lopettaessaan. Mutta kun rahankäyttötottumukset ovat jo muodostuneet, ongelmia ilmaantuu muutaman vuoden kuluessa, Pronger toteaa.

– Olen kuullut hulluja tarinoita, että jätkät tuhlaavat miljoona dollaria strippiklubilla. Tiedän kaverin, joka sai kahden miljoonan dollarin allekirjoituspalkkion. Hän käytti heti 400 000 dollaria autoihin, osti 1,5 miljoonan dollarin kodin äidilleen, mutta ei tajunnut, että siitä joutuu maksamaan myös verot. Kop kop, täällä verohallitus. Kun tulot ovat suuret, on helppoa tuhlata paljon, vaikka tulot eivät kestäkään niin pitkään kuin voisi kuvitella.

Toinen ongelmakohta liittyy urheilijoiden ympärillä parveileviin ihmisiin, jotka Prongerin mukaan ovat valmiita käyttämään urheilijoita armotta hyväkseen.

– Sinun on oltava aina varuillasi. Naureskelimme joukkuetovereideni kanssa, että on olemassa ammattilaissopimuksia ja urheilijasopimuksia. Taloudellisia neuvonantajia, lakimiehiä ja niin edespäin. He olettavat, ettemme lue papereita ja veloittavat meiltä enemmän kuin keskivertoihmisiltä.

Kolmas ongelmakohta liittyy urheilijoiden lähipiiriin. Pronger kertoo, että useat pelaajat haluavat tarjota ystävilleen palan rikkaasta elämästä, jonka ammattiurheilu on heille suonut. Monesti urheilijat ovat valmiita auttamaan ystäviään taloudellisesti sen enempää miettimättä.