Michael Johnsonin kisassa jättimäiset rahapalkinnot – läväytti vastineen kritiikkiin

Michael Johnsonin vetämä rahakas yleisurheilukiertue Grand Slam Track alkaa ensi yönä Jamaikalla. Neljän osakilpailun kiertue on saanut osakseen kritiikkiä.

Johnson on saanut kerättyä kiertueelle rahakkaan potin jaettavaksi. Yhteensä Grand Slam Trackissa on jaossa noin 11,5 miljoonaa euroa, kun esimerkiksi Timanttiliigassa jaetaan palkintorahoja yhteensä reilut kaksi miljoonaa.

Uudessa formaatissa on neljä osakilpailua: Jamaikan Kingstonissa, Miamissa, Philadelphiassa ja Los Angelesissa. Joka lajin voittaja käärii yhdestä osakilpailusta reilut 90 000 euroa.

Grand Slam Trackissa kilpaillaan vain juoksulajeissa: pikamatkoilla, keskipitkillä matkoilla ja kestävyysmatkoilla 5000 metriin asti. Ideana on, että vastakkain joka matkalla on vakiojuoksijoina huippuja sekä osakilpailusta toiseen vaihtuvia haastajia. Johnsonin pointti uudelle kisalle on, että urheilijat saavat enemmän näkyvyyttä.

– Urheilijat tarvitsevat enemmän mahdollisuuksia kuin kerran neljässä vuodessa. Grand Slam Track on vastine UFC:lle ja Formula ykkösille, Johnson sanoo Guardianin mukaan.

Johnsonin tavoite on nostaa yleisurheilun arvostusta – etenkin Yhdysvalloissa, jossa sitä ei seurata kovin paljon, ainakaan olympialaisten ulkopuolella. Hänen hankkeensa on kuitenkin kerännyt osakseen kritiikkiä, koska mukana ei ole lainkaan kenttälajeja eikä täten kenttälajien urheilijoita. Muun muassa tämän hetken maailman ylivoimaisesti suosituin yleisurheilija Armand Duplantis loistaa poissaolollaan.

– Yleisurheilun parantamisessa on kyse mahdollisuuksien luomisesta tähdille. Jos urheilun suurin tähti ei ole paikalla, kilpailusta puuttuu jotain, kolmiloikan ME-mies Jonathan Edwards kommentoi Grand Slam Trackia espanjalaiselle Relevolle.

Johnson ymmärtää kritiikin osittain.

– Jotkut ihmiset tulevat pettymään, ja heillä on siihen oikeus. Kaikki haluavat olla osa tätä, ja ymmärrän sen. Toivoin, että kaikki voisivat olla mukana, mutta valitettavasti voimme keskittyä vain siihen, mihin itse koemme voivamme vaikuttaa, Johnson kommentoi.

Johnsonin vetämän yleisurheiluhankkeen kirkkaimpia tähtiä ovat 400 metrin ME-aituri Sydney McLaughlin-Levrone, 100 metrin kiituri Fred Kerley, 1500 metrin juoksija Josh Kerr ja 400 metrin juoksija Quincy Hall. Vaikka hänen hankkeensa on hyvin Yhdysvallat-keskeinen, ei mukana ole maan kirkkaimpia juoksutähtiä Noah Lylesia ja Sha'Carri Richardsonia. Eurooppalaisesta näkökulmasta kaikki tähdet loistavat poissaolollaan Grand Slam Trackista.