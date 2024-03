Venäjältä kohahduttava yhteydenotto Ruotsiin: "Ei"

Venäjä on ollut pitkän aikaa suljettuna suurimmilta osin kansainvälisestä urheilusta. Sen vuoksi hallinto on ottanut asiakseen järjestää omat "olympialaisensa", joita kutsutaan World Friendship Gamesiksi. Tapahtuma aiotaan järjestää syyskuussa Jekaterinburgissa ja Moskovassa kuukausi Pariisin kesäolympialaisten päätyttyä. Venäjä on alkanut lähettää kutsuja eri maiden liitoille ja myös Ruotsin yleisurheiluliitto on saanut omansa.