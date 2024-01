Kommentti: Piispoilta kuppi nurin – naispappeutta vastustavien kirkonmiesten Inkerin-retki on vaarassa päätyä Venäjän propagandan välineeksi

Viisi suomalaista tiukan linjan teologia haki viime syyskuussa pappisvihkimyksensä Venäjältä. Suomessa heitä ei näihin töihin vihitä, koska he eivät hyväksy naisia papeiksi. Niinpä nämä miehet menivät vihittäväksi Inkerin luterilaiseen kirkkoon, joka samoin vastustaa naispappeutta – ja toimii Venäjän lakien alla.

Venäjän laki on tänään yhtä kuin Putinin sana. "Mieluummin Vladimir Putinin kuin naisen rinnalla", totesi blogisti Kotimaa-lehdessä .

Suomen kirkko tukee, Inkerin kirkko haukkuu

Ja kuinka ollakaan, Inkerin vihkimys osui samaan päivään, kun Mari Parkkisesta tuli Mikkelin hiippakunnan piispa. Inkerin kirkon edustaja lupasi osallistua Mikkelin uuden piispan vihkiäisiin. Tämä on perinteisesti yhteydenpitäjä Inkeriin.

Inkerin emerituspiispa Aarre Kuukauppi julisti suomalaisten vihkimismessussa, että Suomen kirkko on luopunut uskostaan. Arkkipiispa Tapio Luoma piti tällaisia puheita loukkaavina.

Suomen kirkko on pienen Inkerin sisarkirkon merkittävä taloudellinen tukija. Tässä yhteydessä voi kysyä sitäkin, miksi kirkkomme rahoittaa Putinin diktatuurin pyhättöä, joka kiitokseksi haukkuu tukijansa luopioksi.

Naispappeuden ohella hiertää erityisesti seurakuntiemme pappien kasvava myötämielisyys samaa sukupuolta olevien avioliittoja kohtaan. Kansanlähetyksen ja Sley:n teeseissä homoseksuaalisuus on yhä tiukasti synti ja homoseksuaalien avioliitot miltei lopun ajan merkki.

Venäjän diktatuuri on huono isäntä

Kansanlähetys ja Sley eivät kertoneet syksyn Venäjän-retkestään piispoillemme mitään etukäteen, vaikka kirkon lähetysjärjestöjen yhteinen sopimus tätä edellyttäisi. Reissu ei tietenkään pysynyt salassa. Järjestöt väittivät ensin, että miehet vihittiin papeiksi Inkerin kirkon palvelukseen. Tämä ei ole totta, Inkeri ei heitä tarvitse. Järjestöt ovat myös vakuutelleet, että tällaiset retket eivät enää jatku. Näin on vakuuteltu aiemminkin.

Piispojen kuppi meni poikkeuksellisella tavalla nurin ja Suomen kirkossa puidaan nyt ainutlaatuista kriisiä. Piispat ilmoittivat heti syksyllä, että järjestöjen on annettava selvitys Venäjän retkistään, miksi näin on toimittu. Selvitykset on saatu ja piispainkokous käsittelee kriisiä ensi viikon alussa.