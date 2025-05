Näin Vantaalla nautitaan pyhästä höyrystä: "Vöyrin murteella, mutta korsolaisittain"

Mitä syntyy, kun yhdistetään Suvivirsi Vöyrin murteella, hartaus löylyjen keskellä ja Ruotsia edustava suomalaistrio? Vastaus: Pyhää höyryä – vantaalaisen Korson kirkon uusi saunahartaus-konsepti.

Kyseessä ei ole mikään tavallinen seurakuntailta. Korson kirkon pihalle pystytetään telttasauna ja sisätiloissakin mahtuu hikoilemaan – kirjaimellisesti ja hengellisesti.

– Saunassa jokainen on Jumalan kuva ja yhtä arvokas, kertoo kirkkoherra Tuomas Antola, joka aikoo pitää hartautensa saunan omassa liturgisessa asussa eli kylpytakissa.

Suvivirsi vöyriksi ja tittelit narikkaan

Tilaisuus alkaa virallisesti Vöyrin murteella lauletulla Suvivirrellä, jonka sanat on tilattu suoraan Vöyrin seurakunnalta.

Sävel on monille tuttu, mutta sanat vaativat hieman maistelua kouluruotsin varassa veisaavalta toimittajalta.

”No haa vi såmatiiidin, E je så schöönt ti sii, he tjööldin vitji ondan natuurin liivar ii…” -kuuluvat Suvivirren ensimmäiset rivit, joita saavat saunahartauteen osallistuvat laulaa laminoiduilta korteilta Korson Pyhää höyryä -tapahtumassa.

– Vöyrin murteella, mutta korsolaisittain, kirkkoherra Antola naurahtaa.

Telttasaunaan odotetaan noin 15–20 osallistujaa, ja sisäsaunaan mahtuu suunnilleen toinen mokoma.

Saunojien on toivottu ilmoittautuvan etukäteen, mutta iloisella mielellä mahtuu mukaan edelleen – etenkin Euroviisu-kisakatsomoon, joka järjestetään kirkkorakennuksessa saunahartauden jälkeen.

PVC-asut sallittuja, kunhan henki on hyvä?

Mutta entä, jos paikalle saapuu saunoja Euroviisu-hengessä esimerkiksi PVC-asussa Erika Vikmanin innoittamana?

Kirkkoherran mukaan saunan lauteilta kyllä löytyy tilaa.

– Totta kai kaikki ovat tervetulleita. Me täällä Korsossa kannustamme suomalaisia, kannattavatpa he sitten Suomea tai Ruotsia, Antola toteaa.

Kirkko ja sauna – pyhiä paikkoja molemmat

Korson seurakunnan pastori Sini Saavalainen kertoo, että saunakirkko on otettu ilolla vastaan.

– Moni on sanonut, että ihanaa kun kirkko järjestää jotain, mihin itsekin tekee mieli osallistua, Saavalainen kertoo saunan lauteilla.

Ajatuksena on yhdistää suomalaisille rakkaat elementit: saunominen, yhteisöllisyys, rukous ja ripaus Euroviisu-glitteriä.

– Saunalla ja kirkolla on aika paljon yhteistä siinä mielessä, että molemmat ovat yhdellä tapaa olleet pyhiä paikkoja suomalaisille. Saunassa on synnytetty, saunassa on pesty vainajat viimeistä matkaa varten, kirkkoherra Antola muistuttaa.

Katso ylhäältä videolta, miltä hartaus kuulostaa Vöyrin murteella!