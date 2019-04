Piinaavatko toimistoiksi muuttuneet kahvilat? Etätyön lisääntyessä kahvilapaikoista voi tulla kinaa

Kuulostaako tutulta? Välillä Suomessakin – mutta ei kovin usein. Edunvalvontajärjestö Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi vakuuttaa, että meillä ongelma on edelleen päinvastainen.

– Tämä on osa positiivista kehitystä. Kahviloista on tullut suosittuja paikkoja ja kahvilakulttuuri on eurooppalaistunut, hän sanoo.