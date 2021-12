Pihla Maalismaa on yksi Putouksen uusista näyttelijöistä – tämä ohjelmaosio kuumottaa häntä etukäteen: "Se ei ole mitään helppoa hommaa"

Rakastettu viihdeohjelma Putous palaa helmikuussa televisioruutuihin 14. kauden jaksoin. Ohjelman näyttelijäkattaus pitää sisällään jo ennestään Putous-katsojille tuttuja kasvoja sekä uusia vahvistuksia.

Yksi 14. kauden uusista kasvoista on Pihla Maalismaa. Hän valmistui teatterikoulusta vuonna 2016 ja on sen jälkeen näytellyt sekä teatterilavoilla että kameran edessä.

Maalismaa pääsee uutena Putous-tähtenä kosketuksiin monenlaisten itselleen ennestään tuntemattomien asioiden kanssa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Vaikka minäkin olen tehnyt hyvin monenlaista, niin en ole esimerkiksi suoria lähetyksiä tehnyt televisioon. Kaikki mikä liittyy live-lähetyksiin on uutta, hän kertoo.

Suorat lähetykset eivät vielä toistaiseksi jännitä uuden edessä olevaa Maalismaata. Hän kuitenkin arvelee, että hieman ennen h-hetkeä jännitys saattaa nostaa päätään.

– Mutta toisaalta (livessä) on jotain armollista, että jos siellä tapahtuu jotain, niin sitten tapahtuu. Se on myös sen asian suola, että se on suoraa. Mitä vaan voi tapahtua, hän pohtii.

Myös ohjelman saama laaja julkisuus saa Maalismaan mietteliääksi. Vaikka hän on jo usean vuoden ajan ollut julkinen hahmo näyttelijäntyönsä kautta, on Putoukseen liittyvä huomio suurempaa kuin mihin hän on tottunut.

– On se volyymi varmaan vähän eri. En tiedä miten siihen voi valmistautua. Ajattelen, että aika pitkälle pääsee, kun on oma itsensä ja seisoo omien juttujensa takana, Maalismaa pohtii.

Putoukseen hän kuitenkin suhtautuu enemmän innolla kuin jännittäen.

– Totta kai aika vasta näyttää, että minkälaista se tulee olemaan, mutta minulla on kaikki syyt olettaa, että tulee olemaan hauskaa, hän kertoo.

Maalismaan mielestä on hyvä, että ohjelman 14. kaudella on mukana sekä uusia Putous-näyttelijöitä että vanhoja konkareita.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Väitän, että on aika ihanteellinen tilanne, että mukana on myös niitä ihmisiä, jotka ovat olleet aikaisemminkin. Koska ensinnäkin he ovat eläviä esimerkkejä siitä, että tästä selviää ja he ovat tulleet uudestaankin, Maalismaa pohtii.

Maalismaa on työskennellyt vain muutaman 14. kauden näyttelijän kanssa aikaisemmin. Uusien ihmisten kanssa rehkiminen ei kuitenkaan vaikuta hänen luottamukseensa.

– Minä luotan siihen, että tähän on valittu hyvät tyypit. Jokuhan sitä on kuitenkin kuratoinut ja miettinyt, että ketkä voisivat sopia hyvin yhteen. Ihmisiähän tässä ollaan, aina voi tulla jotain, mutta luulen, että pitää olla vähän tietyn henkinen, että näihin hommiin päätyy, hän pohtii.

Maalismaa ajattelee, että Putouksessa parasta on monipuolisuus. Näyttelijät pääsevät ohjelmassa kosketuksiin muun muassa musiikin, improvisoinnin, sketsien, kameran edessä esiintymisen ja teatterillisten elementtien kanssa.

– Ajattelen, että ehkä missään ei voi käyttää omia taitojaan niin monipuolisesti kuin täällä, Maalismaa toteaa.

Putouksen legendaarisista ohjelmaosioista Maalismaata kuumottaa eniten Tulikoe, jossa näyttelijöille annetaan joko yksin tai ryhmässä toteutettava improvisaatiotehtävä.

– Nostan hattua aina kun ihmiset ovat keksineet siellä vaikka mitä vitsejä lennosta. Se ei ole mitään helppoa hommaa, hän sanoo.