Jyri Ojansivu on yksi uusista Putous-tähdistä! Näyttelijällä erikoinen muisto ohjelman ensimmäisten kausien katsomosta: "Minulla ei ole koskaan ollut yhtä kova vessahätä"

Yksi ohjelman uusista kasvoista on muun muassa Oulun ja Kotkan kaupunginteatterien lavoilla loistanut näyttelijä Jyri Ojansivu . Koti-isän roolista suoraan Putous-lavalle hyppäävä näyttelijä lähtee tähdittämään ohjelmaa positiivisin tunnelmin.

– On tosi hyvät fiilikset. Todella innolla odotan, hän kuvailee.

Ojansivu kertoo, ettei uskalla asettaa ohjelmalle ennalta mietittyjä odotuksia, vaan on mukana oppivaisella asenteella.

– Porukka vaikuttaa tosi mukavalta ja on kiva päästä puuhaaman ryhmässä jotain tämmöistä. Tämä koneisto osaa toimia ja tietää miten tämä toimii, niin on tosi helppoa olla mukana. Ei tarvitse huolehtia mistään muusta kuin omasta osuudesta, hän pohtii.

Uusi kausi tuo mukanaan myös liudan ennennäkemättömiä sketsihahmoja. Ojansivu on saanut jo jonkin verran suunniteltua tulevaa hahmoaan, mutta tammikuussa alkavien harjoitusten myötä hahmo tulee kehittymään vielä eteenpäin.

Ojansivun mukaan oman hahmon esittäminen Suomen kansalle on samanaikaisesti hauskaa sekä pelottavaa.

– On tosi pelottavaa näyttää muille, että tämä on mielestäni hauska ja olen luonut tällaisen hauskan hahmon. Samaan aikaan se kutkuttaa, että hei, tämä on minun mielestäni hauskaa, hän pohtii.