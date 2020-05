EK:n kyselyn mukaan yritysten konkurssipelko on pienentynyt – tilanne on silti paha: "Tuo luku tarkoittaa yli 10  000:ta konkurssia"

– Vaikka tuo luku on hieman laskenut, tuo luku tarkoittaa yli 10 000:ta konkurssia. Kyllä tilanne on vakava kriisi, Häkämies sanoi STT:lle.

Yritystoiminnan jatkumiseen uskovien osuus on noussut vastaavat viisi prosenttiyksikköä, kun taas epävarmojen osuus on pysynyt ennallaan.Kritiikki hallituksen toimia kohtaan on lisääntynyt viime kyselystä. Neljännes yrityksistä arvioi, etteivät hallituksen päättämät tukitoimet auta niitä lainkaan. Kuukautta aiemmin samaa arvioi viidennes vastaajista.

– On hyvin tärkeää, että apu saadaan perille nopeasti. Sillä on kiire, Häkämies sanoi.

Etätöistä palataan asteittain

Hieman yli puolet arvioi, että uusille tartunnoille on jonkinlainen riski, mutta tilanne on kohtalaisesti hallinnassa. Hallitus on linjannut, että suositus jatkaa etätöitä on voimassa ainakin kesän yli. Häkämies arveli, että kun nykyinen tilanne on ohi, paluu työpaikoille tapahtuu asteittain. Valmistelut pitää tehdä huolella.