Vauvalla todettiin muun muassa laajoja kallonmurtumia, useita luunmurtumia, sisäistä verenvuotoa ja vammoja aivoissa. Hovioikeus katsoi vammojen syntyneen äidin lyötyä voimakkaasti lasta päähän. Lisäksi äiti oli oikeuden mukaan puristanut, lyönyt tai muulla tavalla kohdistanut väkivaltaa lapsen ylävartaloon.

Teeskenteli halvausoireita

Äiti kertoi oikeudessa synnytyksen olleen vaikea. Hän sanoi hoitaneensa vauvaa enimmäkseen yksin ja lapsen olleen itkuinen. Hän ei kertomansa mukaan ollut nukkunut melkein ollenkaan.