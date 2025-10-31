Aiemmin käräjäoikeudessa vankeuteen tuomittu isä vapautui hovioikeudessa syytteestä.
Pienen vauvansa törkeistä pahoinpitelyistä tuomittu äiti oli väkivallantekojen aikaan syyntakeeton.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi tekoaikaan 27-vuotiaan naisen aiemmin vankeusrangaistukseen, mutta syyntakeettomuuden vuoksi hänet vapautettiin nyt rangaistusvastuusta.
Sen sijaan hänet määrättiin mielenterveyslain mukaisesti tahdosta riippumattomaan erityishuoltoon, kerrotaan Helsingin hovioikeuden perjantaina antamassa tuomiossa.
Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut myös vauvan isän vankeuteen. Hovioikeuden mukaan isän osallisuudesta väkivaltaan ei kuitenkaan ollut näyttöä.
Vauvan vammat tulivat ilmi, kun vanhemmat veivät hänet sairaalaan marraskuussa 2023. Käräjäoikeudessa todistajina kuullut sairaanhoitajat kertoivat havainneensa pian, ettei vauva reagoi ja että tällä on ulkoisia vammoja.
Vauva sai akuuttihoitoa, mutta hänen tilansa romahti. Sen jälkeen hänet vietiin toiseen sairaalaan hätäleikkaukseen.
Vauvalla todettiin muun muassa laajoja kallonmurtumia, useita luunmurtumia, sisäistä verenvuotoa ja vammoja aivoissa. Hovioikeus katsoi vammojen syntyneen äidin lyötyä voimakkaasti lasta päähän. Lisäksi äiti oli oikeuden mukaan puristanut, lyönyt tai muulla tavalla kohdistanut väkivaltaa lapsen ylävartaloon.