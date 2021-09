Vihreiden puoluekokous alkaa – saadaanko jo viitteitä Ohisalon sijaisesta?

Lyhyt aika, mutta paljon asiaa

Tutkijatohtori Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta arvioi, että vihreillä on haasteita oman ideologisen linjansa kanssa. Hän näkee vihreillä haasteita myös siinä, mihin kohtaan puolue asemoi itsensä perinteisellä oikeisto–vasemmisto-akselilla ja miten se löytää luontevan alueen puoluekentässä. Vihreät on liukunut kohti vasenta laitaa viime vuosina.

Kapea profiili ongelmallinen

– Monilla vakiintuneilla puolueilla on hyvin vahva koneisto, millä sitoutetaan ihmisiä jo nuoresta pitäen ja opiskelijapolitiikasta alkaen. Sen sijaan vihreillä on aika paljon vaihtuvuutta henkilöissä.

Vuorelman mielestä on toki hyvä, että vihreiden päätöksentekijöissä on paljon nuoria, mutta osaltaan se kaventaa politiikan edustuksellisuutta. Vihreiden eduskuntaryhmästä suurin osa on naisia, ja moni on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Useat keskeiset vihreät ovat profiililtaan varsin samankaltaisia ja puhuttelevat rajattua äänestäjäryhmää.