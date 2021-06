Kristallipuolue kannattaa vaihtoehtohoitoja ja kieltää koronan: "On etukäteen päätetty, että pandemia laitetaan pystyyn"

Kristallipuolue keräsi tänä keväänä 5000 kannatusääntä ja on nyt ensimmäistä kertaa mukana kuntavaaleissa.

MTV Uutiset julkaisee jutun puolueesta, sillä se on saanut runsasta huomiota poikkeuksellisilla lausunnoillaan. Yhteensä vaaleissa on mukana 13 pienpuoluetta, jotka kaikki löydät listattuna jutun lopusta.

Kristallipuolueen tärkeimmät teesit

Kristallipuolueella on kolme kantavaa teemaa: ilo, totuus ja rakkaus. Nämä arvot näkyvät puheenjohtaja Juho Lyytikäisen mukaan kaikessa, mitä puolue tekee.

Koronaan ei uskota, eikä rokotteeseen

– Meillä on täällä jokin influenssa tai flunssa, mikä on joka vuosi olemassa. Jos sen haluaa nimetä koronavirukseksi, sen saa nimetä.

Puolueen kanta, tai tarkemmin sanottuna suositus koronarokotteisiin on "ehdoton ei". Koronarokotteen lisäksi puolue suhtautuu kriittisesti Suomen rokotejärjestelmään yleisesti.

Lyytikäinen nojaa koronakannassaan "oikeisiin asiantuntijoihin". Puolueen seuraamien henkilöiden mukaan maskeilla on vain kosmeettinen hyöty eikä rokotteita ole testattu tarpeeksi.

– Käytännössä WHO saa julistaa koska tahansa pandemian, silloin kun sen sponsorit niin päättävät.

– Bill Gates ei ole lääkäri, mutta hän käyttää lehden mukaan WHO:ssa diktaattorin valta-asemaa. Gatesilla on valtava intressi rokotebisnekseen, hän käärii siellä yhtiöineen valtavia voittoja. Tämä on suuri, täynnä lonkeroita oleva kytkös.

– Koemme, että on etukäteen päätetty, että tällainen pandemia laitetaan pystyyn, Kristallipuolueen puheenjohtaja Juho Lyytikäinen sanoo.

"Kaikki on energiaa"

– Monet kemiallisista lääkkeistä pohjautuvat luontaisiin, vaikka kasveihin, mutta kun luontaisia lääkkeitä ei pysty patentoimaan, niillä on vaikea tehdä rahaa.

– Kaikki on energiaa. Kannatamme energiahoitoja ja itsekin niitä teen.

– Totta kai voidaan käyttää syöpähoidossa myös. Kyllähän esimerkiksi kannabis on syöpälääkkeenä todella vahva, Lyytikäinen vastaa.

Lyytikäinen kertoo lukeneensa monia parantumistarinoita henkilöistä, jotka ovat selvinneet syövästä kannabiksen avulla silloin, kun "moderni lääketiede on jo nostanut kädet pystyyn".

– Lääkebisnes on osakeyhtiöpohjaista ja osakeyhtiöiden tärkein tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen, hän perustelee lukua.

Julkisuudesta tuttuja ehdokkaita

Yksi puolueen ehdokkaista on julkisuudesta tunnettu somevaikuttaja Maria Nordin, joka on myös muusikko Reino Nordinin vaimo.

Maria Nordin on ollut esillä julkisuudessa sellaisten hyvinvointivalmennusten ja vaihtoehtohoitojen myymisestä, jotka eivät perustu länsimaalaiseen lääketieteeseen tai lupaa oireiden parantumista. Nordin on saanut toiminnastaan uhkasakon Tukesilta.

– Itse aina sensuroin lastenkirjat, joissa on mitään lääketieteeseen liittyvää. Minun versiossa mennään äidin syliin lepäämään ja parantumaan – ei lääkäriin tai neuvolaan, Nordin kirjoitti Facebook-päivityksessään.

Lyytikäisen mukaan kohtauksessa oli kyse propagandasta ja on hyvä, että se poistettiin.

– Maria puhui vain, että se on järkyttävää. Minun mielestäni se on törkeää.

Lyytikäinen kokee, että Nordin on joutunut maalittamisen kohteeksi. Hänen mukaansa myös media on osallistunut asiaan.

Koronatestistä kieltäytynyt saa puolueen tuen

Lyytikäinen kuvailee asiaa törkeäksi ja kertoo, että viranomaisten toiminnasta on tehty rikosilmoitus. Lyytikäisen mukaan esteenä koronatestille on ehdokkaan harvinainen sairaus.

Hihhulipuolueen maine ei pidä paikkansa

Helsingissä ehdokkaana olevan Juha Neuvonen lähti mukaan puolueen toimintaan, sillä hän uskoo Kristallipuolueen olevan ensimmäinen puolue, joka on aidosti kiinnostunut yksilöistä ja ruohonjuuritason vaikuttamisesta.

– Sen varjolla haetaan jotain muuta, kun mitä on annettu ymmärtää.

Narahari Prem Freeman on ehdokaskollegansa kanssa samoilla linjoilla koronaviruksesta.

Myöskään kolmas ehdokas Miila Kallinen ei usko koronavirukseen siinä muodossa, kuin yleinen käsitys on.

Julkisessa keskustelussa Kristallipuoluetta on leimattu hihhulipuolueeksi.

– Hän sanoi, että hihhuli on lempinimi henkiselle ihmiselle, niin minulle se on ainakin hyvä nimi.

– Me olemme ihan tavallisia hyviä, sydämellisiä kansalaisia.

Manifestoimalla isoimmaksi puolueeksi

– Me olemme puoluerakennettakin vastaan, Lyytikäinen avaa.

Lyytikäisen mukaan puolueen on tarkoitus murtaa myös politiikan kentällä.

– Nyt on käynnissä manifestointi/kasvusuunnitelma, että eduskuntavaaleissa parin vuoden päässä tulee jo ensimmäinen isompi läpimurto. Kuuden vuoden päästä olemme isoin puolue.

Suunnitelman ajatuksena on, että Kristallipuolueen arvot leviävät myös muihin puolueisiin ja että Suomessa luovutaan puoluesysteemistä kokonaan.

Asiantuntijat eivät vakuuttuneita

– Sen agenda on yhdistelmä salaliittodisinformaatiota ja kansallista populismia, joille ei riitä kannatusta suhteellisen korkeasti koulutetun ja mediaa seuraavan kansan parissa, Grönlund kommentoi sähköpostitse.

– Elämme aika ahdistavaa aikaa koronan takia, joten kaiken näköiselle salaliittoajattelulle on kysyntää, hän toteaa.

– Myös kaikennäköisiä salaliittovihjailuja on muun muassa EU:sta, hän huomauttaa.

Mickelssonin mukaan salaliittoteorioiden luvattu maa on Yhdysvallat, mutta Suomessa vastaavaa ei ole politiikassa suuresti näkynyt.

– Salaliittoretoriikka on aina ollut jollain idulla poliittisessa retoriikassa.

"Totuus on näkökulmakysymys"

– Se on vähän sellaista uskonnollista näkökulmaa, että jumala on totuus, eikä ymmärretä, että totuus on usein näkökulmakysymys.