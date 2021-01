MTV Uutiset selvitti, kuinka paljon puoluejohtajilla riittää aikaa kuntapolitiikalle: Pääministeri Marin ehti lähes jokaiseen kokoukseen, myös Essayah erityisen aktiivinen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahilta on jäänyt viimeisen kolmen vuoden aikana vain kaksi Lapinlahden kunnanvaltuuston kokousta väliin. Essayahia on helpottanut se, että usein pienempien kuntien valtuustot kokoustavat harvemmin. Lapinlahden valtuustolla on ollut 6-7 kokousta vuodessa.