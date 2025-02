Petteri Orpo: Terveyspalvelut eivät ole kriisissä – kyse opposition propagandasta

Kokoomus vaatii julkistamassaan kunta- ja aluevaaliohjelmassa, että hyvinvointialueiden rahoilla on saatava aikaan enemmän.

Kokoomuksen mukaan rahoituksen kasvutahtia on pakko hidastaa. Puolue sanoo kuitenkin varmistavansa sotehenkilöstön riittävyyden.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi MTV Uutisten haastattelussa, että terveyspalveluiden kriisistä ei voida puhua.

– Nyt ensinnäkin selväksi, että Suomessa ei ole mikään hirvittävä kriisi meidän sosiaali- ja terveyspalveluissamme. Terveyspalvelut pelaavat kohtuullisen hyvin. Suomalaiset terveyspalvelut eivät ole missään kriisissä, Orpo toteaa.

Orpon mukaan olemassa on ongelmakohtia, jotka johtuvat suuresta muutoksesta ja henkilöstön saatavuudesta. Orpo toteaa, että nyt terveyspalveluista tehdään kuitenkin parempia.

– Tämä on opposition propagandaa. että meillä olisi joku hirvittävä kriisi – ei ole. Meillä on uuden järjestelmän rakentamiseen liittyviä haasteita, mutta niitä korjataan yhdessä. Otetaan uusia parempia keinoja käyttöön, kuten omalääkärimalli, Orpo kommentoi.

Orpon mukaan jo nyt monelta hyvinvointialueelta nähdään talouden kääntyneen parempaan suuntaan, kun on tehty määrätietoisesti töitä uudistusten viemiseksi eteenpäin. Orpo toteaa, että myös palveluita on saatu toimimaan nopeammin.

– On alueita, joilla tämän saavuttaminen on vaikeaa, mutta heille annetaan erityistä tukea. Viime kädessä meillä on vastuu siitä, että ihmiset saavat peruspalvelunsa. Eli se on mahdollista, mutta töitä se vaatii.

Orpo painottaa palveluketjujen saattamista kuntoon hyvinvointialueilla.

– SDP uskoo siihen, että tehdään laki niin homma hoituu. Ei – me laitamme ne palvelut kuntoon ja sitä kautta vain ihmiset pääsevät lääkäriin, silloin kun on tarvetta.