Suora lähetys – Orpo: "Sote on laiminlyöty"

– Verotyöryhmä aloitti eilen. Muodostetaan käsitys eri puolueiden tavoitteista ja katsotaan, mikä on mahdollista, Orpo toteaa.

– Työn vastaanottamisesta on isossa kuvassa tarkoitus tehdä kannattavampaa. Toisaalta halutaan huolehtia ostovoimasta. Työn verotus ja eläkkeen verotus ovat siihen väline, Orpo jatkaa.

Orpo: "Sote on laiminlyöty"

Soten menot kasvavat painelaskelman mukaan kuusi miljardia seuraavan neljän vuoden aikana, Orpo sanoo. Se on Orpon mukaan niin "suunnaton summa", ettei sitä voi selittää pelkästään väestön ikääntymisellä.

Orpon mukaan on "suuri pettymys, että tilanne on näin huono".

– Malli on yksinkertaisesti keskeneräinen ja meillä ei ole ollut tietoa, että täältä puuttuu yli miljardi. Se lisää vaikeutta.

– Nämä ovat erittäin vaikeita kysymyksiä. Ne molemmat edellyttävät hoitajia. Sanon nyt vähän tiukemmin: Minusta nämä sote-asiat on laiminlyöty. Miljardi puuttuu rahaa, hoitapulaan ei ole oikeasti puutettu, jonotilanne on päästetty erittäin vaikeaksi, vanhuspalveluissa on suuria ongelmia.