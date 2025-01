Orpo: Edessä voi olla vielä satojen miljoonien leikkaukset

Orpo (kok.) sanoi aiemmin viikolla HS:lle, että hallitus ei ole päättämässä uusista suurista säästöistä.

Hallituksella voi olla edessä vielä satojen miljoonien leikkaukset, sanoo kokoomuksen pääministeri Petteri Orpo.

Orpo kommentoi asiaa tänään pääministerin haastattelutunnilla Ylen Radio Suomessa.

Pääministerin mukaan suuria leikkauksia enää tuskin tarvitaan tällä hallituskaudella. Hallitus on sopinut noin yhdeksän miljardin sopeutustoimista, joista noin 5–6 miljardia on suoria leikkauksia.

Orpon mukaan yksi suurimmista haasteista on ollut hyvinvointialueiden rahoitustarve, mutta tilanne on parantunut jonkin verran hyvinvointialueiden säästötoimien vuoksi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi aiemmin viikolla Helsingin Sanomille, että hallitus ei ole päättämässä uusista suurista säästöistä, mikä on herättänyt kysymyksiä.

Purrakin uumoili leikkauksia

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) sanoi MTV Uutisille, että hallitus on edelleen sitoutunut tavoitteeseensa vakauttaa velkasuhde vaalikauden loppuun mennessä.

Purra toivoo, että uusia leikkauspäätöksiä ei tarvitse kevään puoliväliriihessä tehdä, mutta sanoo että hallitus tekee lisätoimia, jos velkasuhdetavoite sitä edellyttää.

– Julkiseen talouteen on kohdistunut yllättäviä uusia menoja, hyvinvointialueiden tilanne on mikä on, turvallisuustilanteessamme on tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myös menoihimme, sanoo Purra MTV Uutisille.