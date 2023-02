Suomen hiihtokonkaria kirjoitettiin jo ulos arvokisoista – nyt Planican MM-matkarohmulta irtoaa leveä hymy

Kyllösen tulostaso on ollut viime vuosina vaisu, mistä kertoo muun muassa edellinen henkilökohtainen kärkikymmenikön sijoitus maailmancupissa. Se oli ennen tätä kautta maaliskuulta 2020. Viime tammikuussa hän ylsi kahdeksanneksi 15 kilometrin perinteisen yhteislähdössä Val di Fiemmessä.

Jasmin Kähärä ensimmäisessä aikuisten arvokisastartissa: "Täällä on ihan erilainen fiilis."

Viestin olympiahopeamitalisti kokee, että hänen sprinttihiihtonsa on terävöitynyt muutaman vuoden takaisesta menosta, ja tulokset tukevat tätä näkemystä.

– Alku on helppoa, mutta puolivälistä maaliin on aikamoista työpätkää.

Kyllönen on nauttinut MM-komennuksestaan. Italian Tarvisiossa sijaitseva majoitus on hyvä, oma kokki tekee Suomen joukkueen ruoat ja kisapaikalle sekä lähiladuille on tarpeeksi lyhyt matka.