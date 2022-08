Ensitreffit alttarilla -asiantuntija Tapani Alanen kertoo, voiko parisuhde toimia ilman seksiä: "Olen tottunut sanomaan..."

– Me ihmiset olemme kauhean erilaisia oman seksuaalisuutemme ja seksuaali-identiteetin kanssa. Olen tottunut sanomaan, että meillä on jokaisella oma seksuaali-identiteettinen sormenjälkemme, ja se tottakai näkyy parisuhteessa myöskin, Alanen alustaa.

Alasen mukaan kumppanin kanssa on tärkeää ottaa esille, miten seksi ja seksuaalisuus näkyvät parisuhteessa.

– Se on monille todella tärkeä ja merkittävä osa parisuhdetta, mutta sitten on niitä pareja, että se ei ehkä olekaan se ykkösjuttu. On niin valtavasti erilaisia pareja, että se seksin määrä vaihtelee, hän jatkaa.