Petri Matikainen kohtasi pysäyttävän tragedian, nyt koko maa on sulkutilassa – "Olisi niin kivaa, kun tämä loppuisi"

Itävallan koronatilanne on yksi Euroopan heikoimmista. Maassa todettiin vasta ennätykselliset 15 809 koronatartuntaa yhden vuorokauden aikana.

Itävallan vajaasta yhdeksästä miljoonasta asukkaasta noin 63 prosenttia on ottanut ensimmäisen rokotteen. Lukema jää selvästi EU:n keskiarvosta.

Heikko tilanne johti tiukkoihin toimenpiteisiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Maa meni maanantaina kiinni, itävaltalaista jääkiekkoseuraa Klagenfurtia valmentava Petri Matikainen kertoo MTV Urheilulle.

– Tartuntoja on ollut todella paljon jo pidemmän aikaa. Viime viikolla taisi olla 6000 per päivä. Nyt laitettiin ravintolat kiinni ja esimerkiksi jääkiekkopeleihin ei oteta ollenkaan yleisöä. Vain apteekit ja jotkut kaupat ovat auki. Töihin saa mennä ja urheilla saa ulkona, mutta esimerkiksi kuntosalit sun muut ovat kiinni, Matikainen avaa tilannetta.

Itävallassa isoin yllätys tuli siitä, että nykyinen sulkutila koskee kaikkia, ei pelkästään rokottamattomia henkilöitä.

– Moni ajatteli, että rokotukset tekisivät sen, että mentäisiin 2G:llä, eli koronapassilla. Ravintolat ja muut on sallittu rokotetuille ja koronan viimeisen kuuden kuukauden aikana sairastaneille. Mutta mentiinkin kaikkien osalta lockdowniin. Kyllä ihmiset ovat aika väsyneitä, ilmoitus tuli todella nopeasti, että kaikki meneekin kiinni, Klagenfurtissa asuva Tiina Vuori sanoi MTV Uutisten haastattelussa.

– Nyt alkoi 10 päivän sulku. Katsotaan, että tuleeko sen perään vielä uusia samanlaisia jaksoja, Matikainen sanoo.

Paluu vanhaan

Miten kovat rajoitukset on otettu vastaan?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ei täällä, missä me olemme (Klagenfurt), ole ollut mitään ihmeempiä. Ei mielenosoituksia, ei mitään. Täällä on ollut hyvin rauhallista. Toki itselläni ei tule hirveästi oltua missään ravintoloissa sun muissa, kun aika työorientoituneesti tässä mennään. Mutta kyllähän esimerkiksi niiden pelaajien elämä vaikeutui, joilla on lapsia ja niin edelleen, Matikainen miettii.

– Ei tämä meitä sillä tavalla ole häirinnyt. Käytännössä koko viime talvi meni jo rajoitusten keskellä. Tähän on ehtinyt tottua, Matikainen jatkaa.

Matikainen viittaa samankaltaisiin rajoituksiin, joita nähtiin viime vuonna muun muassa Suomessa. Isot joukkotapahtumat kiellettiin ja ammattilaissarjojen pelit pelattiin suljettujen ovien takana.

Itävallassa palattiin nyt ikään kuin menneeseen.

– Olisihan se hienoa, jos oltaisiin jo normaalissa ajassa. Kyllähän tämä stressaa jätkiä ja perheitä. Toivoisin, että itävaltalaiset ottaisivat rokotuksia. Nyt ne taisivat tulla pakollisiksi.

– Olisi niin kivaa, kun tämä loppuisi, Matikainen toivoo.

Itävallassa pakolliset rokotukset astuvat voimaan helmikuun alussa.

Kaksi tragediaa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Matikainen, 54, on valmentanut uransa aikana Itävallan lisäksi muun muassa SM-liigassa Pelicansia, Bluesia ja HIFK:ta. KHL:ssä hän on toiminut Avangard Omskin ja Slovan Bratislavan päävalmentajana.

Nykyinen Itävallan keikka on hänelle toinen. Aiemmin Matikainen valmensi lyhyen pätkän ajan Graz99ersiä. Matikainen on toiminut Klagenfurtin päävalmentajana kaudesta 2018–19 lähtien.

Tulosta on tullut. Klagenfurt voitti heti Matikaisen ensimmäisellä kaudella Itävallan mestaruuden. Lisää menestystä tuli viime kaudella, kun seura voitti monikansallisen ICEHL-sarjan.

Itävaltaan pohjautuva ICEHL-sarja kohtasi tragedian marraskuun alussa. Bratislava Capitalsia edustanut slovakialaiskiekkoilija Boris Sadecky lyyhistyi jäähän 29. lokakuuta pelatussa ottelussa. Sadecky kuoli sairaalassa 3. marraskuuta.

– Se kosketti, Matikainen sanoo vakavana.

– Urheilu on vain urheilua ja jääkiekko on vain jääkiekkoa. Olimme menossa Wieniin pelaamaan, kun tuli ilmoitus, että Sadecky on menehtynyt sairaalassa. Sain tiedon bussiin, juuri kun olimme saapumassa Wieniin. Menimme ja pidimme poikien kanssa palaverin. Tulin siihen tulokseen ja liiga tuli samaan tulokseen, että sen illan peliä ei pelata. Söimme hallilla ja lähdimme pois. Halusimme kunnioittaa pelaajan muistoa.

– Pidimme bussissa hiljaisen hetken hänen kunniakseen. Vaikka emme niin tuntenetkaan häntä, niin kanssapelaajat ovat aina kanssapelaajia, Matikainen sanoo.

Kaksi päivää Sadeckyn kuoleman jälkeen Bratislava Capitalsin varatoimitusjohtaja ja GM Dusan Pasek Jr. riisti itseltään hengen. Pasek Jr. jätti jälkeensä itsemurhaviestin, josta ilmeni, että Pasek piti itseään syyllisenä Sadeckyn kuolemaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Karmeat kaksi tapausta, Matikainen sanoo.

CHL:ssä esillä

Capitals vetäytyi sarjasta ja sen pelaajat hajaantuivat ympäri Eurooppaa. Seuran pelaajia on saapunut muun muassa SM-liigaan.

Monikansallinen ICEHL on jatkunut dramaattisten uutisten jälkeen. Matikaisen valmentama Klagenfurt on tällä hetkellä sarjassa seitsemäntenä.

”Kotimaisen” sarjan lisäksi Klagenfurt tavoittelee tänään jatkopaikkaa jääkiekon mestarien liigassa eli CHL:ssä.

– Olemme olleet hyvin mukana CHL-pelistä toiseen ja pääsimme jatkoon. CHL on ehkä vähän verottanut meidän sarjapelaamistamme. Niihin peleihin kova valmistautuminen on ehkä vähän vienyt terää omasta sarjasta. Peli on ailahdellut, Matikainen sanoo suoraan.

Matikaisen mukaan hän osasi odottaa vaikeuksia viime kauden mestaruuden jälkeen.

– Haaste on ollut se, että saako esimerkiksi CHL:ään liittyvien pitkien matkustelujen jälkeen itsensä valmiiksi peliin. Tiesin, että syksystä tulee suhteellisen vaikea.