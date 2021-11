Värikäs ja meritoitunut Petri Matikainen niittää menestystä Keski-Euroopassa, tulevat työkuviot vielä auki – "Kyllä soittoja on Suomesta tullut"

Värikkäänä persoonana ja valmentajana tunnettu Matikainen on vaikuttanut Itävallassa jo reippaasti yli kolmen vuoden ajan. Hyppy SM-liigasta Keski-Eurooppaan on sujunut upeasti. Kolmen ensimmäisen kauden aikana Matikainen on johdattanut Klagenfurtin jo kahteen mestaruuteen.

– Ei nyt voi sanoa, että huonosti menisi. Joka kausi on uusi juttunsa. Nyt ollaan neljännessä kaudessa menossa ja ollaan keskivaiheilla. Vähän on yskinyt kone mestaruuden jälkeen, Matikainen summaa tuoreita kuulumisiaan.

Klagenfurt on ollut viime kausina ICEHL:n kestomenestyjiä. Itävaltalainen suurseura on Matikaisen johdolla hakenut menestystä omaan näkemykseensä luottaen, vaikka useat sarjan seurat tavoittelevat kunniaa eri tavalla.

– Arvot ja työmoraali on laitettu joukkueessa kuntoon, eikä olla lähdetty linjalle, mille täällä Itävallassa yleensä lähdetään, että otetaan 11 ulkomaalaisvahvistusta sekä jätetään itävaltalaiset pienempiin rooleihin ja pelataan kolmella kentällä. Meillä on ihan toisenlainen strategia ollut alusta lähtien, Matikainen kertoo.

Matikainen on halunnut, että Klagenfurtissa luotetaan itävaltalaisiin pelaajiin, joiden oheen hankitaan ulkomaalaisvahvistuksia, joiden on kuitenkin sovittava seuran toimintakulttuuriin ja arvoihin.

– Meillä on hyvin selkeä pelisuunnitelma, mutta ennen kaikkea arvot ovat kunnossa. Siitä se johtuu, että olemme tasaisesti pystyneet suorittamaan joka vuosi. Tuntuu, että tämä organisaatio menee täällä eteenpäin. Sitähän minä olen alusta asti halunnut, Matikainen myhäilee.

Jääkiekko näyttelee noin 100 000 asukkaan Klagenfurtissa suurta roolia. ICEHL:ssä pelaava Klagenfurt on kaupungin ainoa ammattilaisjoukkue, joten pöhinää Matikaisen luotsaaman seuran ympärillä riittää.

– He elävät ja hengittävät jääkiekkoa. Tämä on ihan valtava kiekkokaupunki. Olen verrannut tätä Montreal Canadiensiin tai Toronto Maple Leafsiin. Toki pienemmässä mittakaavassa. Tämä on Itävallan suursuurseura. Täällä halutaan ja täällä pitää menestyä, Matikainen summaa.

Tulevaisuuden kuviot yhä epäselviä

Matikaisen sopimus Klagenfurtin kanssa on katkolla käynnissä olevan kauden päätteeksi. 54-vuotias suomalaisluotsi ei vielä tiedä, mitä tulevaisuus eteen tuo.

Matikainen on ehtinyt puhua tulevasta myös Klagenfurtin kanssa, mutta toistaiseksi hän on halunnut pohtia tulevia liikkeitään rauhassa.

– Tässä nyt toisaalta myös mietitään, että mitä seuraavaksi. Jäädäänkö tänne vielä? Neljä vuotta on pitkä aika. Vai onko uusien tuulien aika? Sitä tässä nyt mietitään.

– Olen sitä paljon miettinyt. Minulla pitää olla annettavaa joukkueelle, jotta pystyn itsekin nauttimaan siitä toiminnasta. Jos se tuntuu siltä, että kaikki on nyt annettu tänne, sitten varmaan pitäisi lähteä eteenpäin.

Uransa aikana SM-liigassa ja KHL:ssäkin valmentanut Matikainen myöntää, että suomalaisvalmentajien on vaikea saada huippupestejä Keski-Euroopasta. Samaan hengenvetoon kokenut mestariluotsi kuitenkin tiedostaa antaneensa Klagenfurtissa kovia näyttöjä pöytään.

Matikainen itse tietää tarkalleen, millainen työympäristö sopii hänelle itselleen kaikista parhaiten. Eteen on osuttava juuri oikeanlainen organisaatio ja projekti, jotta Matikainen siihen tarttuisi.

– Haluaisin sellaiseen organisaatioon, joka tuntee, että he tarvitsevat minun tyyppisen kaverin ja staffin mukaan. Minun pitää kokea, että minulla on sinne annettavaa, ja että pystyn kääntämään organisaation voittavaksi. Se on kaikista suurin juttu, että kokisi olevansa motivoitunut auttamaan seuraavaa organisaatiota. En osaa vielä sanoa, mitä tässä tulee tapahtumaan, Matikainen pohtii tulevaisuuttaan.

"Kyllä soittoja on Suomesta tullut"

Nähdäänkö Matikainen vielä kotimaan kiekkokaukaloissa? Tulevaisuuttaan pohtiva Matikainen ei poissulje paluuta kotoiseen SM-liigaan, vaikkakin konkariluotsin puheista onkin havaittavissa, että toiveena olisi jatkaa valmennusuraa muualla Euroopassa. Suomesta on kuitenkin oltu yhteydessä Matikaiseen säännöllisin väliajoin.

– Kyllä soittoja on Suomesta tullut tässä vuosien varrella. En ole kuitenkaan vielä siihen ratkaisuun päätynyt.

Viimeisen kolmen vuoden ajan Matikainen on seurannut suhteellisen vähän SM-liigaa. Menestysluotsi on kuitenkin havainnut sarjassa suuria muutoksia.

– Rakennemuutos on tapahtunut 4-5 vuoden aikana aika valtavasti. Joukkueet ovat nuorentuneet. En osaa sanoa, onko sarjan taso erilainen kuin ennen. Hyvää jääkiekkoahan siellä pelataan. Se on ihan hyvissä kantimissa. Aika nuorilla rostereilla siellä mennään verrattuna Keski-Eurooppaan, Matikainen pohtii.

Matikainen oli SM-liigavuosinaan yksi sarjan värikkäimmistä valmentajista. Kaksi kertaa SM-liigan parhaaksi päävalmentajaksikin uransa aikana valittu luotsi kokee, että tänä päivänä SM-liigassa ei ole yhtä värikkäitä persoonia kuin aikaisemmin.

Matikainen ei kuitenkaan halua arvostella kenenkään tapaa toimia.