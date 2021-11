Itävalta aloittaa 10 tai kenties jopa 20 päivän koronasulun – hämmentyneet paikalliset MTV:lle: "Jo kesästä asti asiantuntijat ja lääkärit ovat sanoneet...."

Itävallassa koronatilanne on heikentynyt syksyn aikana rajusti. Maassa todettiin vastikään ennätykselliset 15 809 koronatartuntaa vuorokauden aikana.

Tieto tuli yllättäen

– Moni ajatteli, että rokotukset tekisivät sen, että mentäisiin 2G:llä, eli koronapassilla. Ravintolat ja muut on sallittu rokotetuille ja koronan viimeisen kuuden kuukauden aikana sairastaneille. Mutta mentiinkin kaikkien osalta lockdowniin. Kyllä ihmiset ovat aika väsyneitä, ilmoitus tuli todella nopeasti, että kaikki meneekin kiinni.

"Miksi rajoitetaan kaikkien elämää"

Sulun lisäksi rokotuksista tulee pakollisia helmikuun alusta alkaen. Itävallan rokotekattavuus on ensimmäisen annoksen osalta noin 63 prosenttia, mikä on EU:n keskiarvoa huonompi.

Innsbruckin lähellä toimivassa keskussairaalassa työskentelevä anestesiologian erikoislääkäri Lorenz Decristoforo sanoo, että verrattuna Suomeen, Itävallassa kriittisyys rokotteita kohtaan on suurempaa ja maassa on pitkä perinne lääketieteen ulkopuolisten hoitojen käyttöön sairauksien hoidossa, kuten esimerkiksi homeopatian kaltaisilla uskomushoidoilla.

– Se on huono asia, että niin vähän ihmisiä on ottanut koronarokotteen. Jo kesästä asti asiantuntijat ja lääkärit ovat sanoneet, että millainen syksy ja talvi on edessä, mutta tuntuu, ettei sitä ole ymmärretty.