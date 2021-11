Petri Matikaisen luotsaama seura hakee jymypaukkua CHL:ssä – lähtökohdat ovat karut: "Yhdeksän loukkaantuneena, osa koronassa"

– Nyt on sitten toinen osa. Maa meni lukkoon, osa pelaajista on koronassa ja yhdeksän loukkaantuneena, Matikainen kertoo hurjista lähtökohdista.

– Onhan tuossa oma stressinsä, kun äijää on tippunut koko ajan. On loukkaantumisia ja on koronaa. Välillä on vähän hirvittänyt kyllä. Onneksi meillä on farmijoukkue, mistä saadaan muutamia pelaajia paikkaamaan. He ovat olleet meillä harjoituksissa mukana ja tietävät meidän toimintatapamme, Matikainen kertoo.