Peter Vesterbackan Tallinna-tunnelihanke sai 100 miljoonan euron rahoituksen Dubaista

Vesterbacka on arvioinut tunnelin kustannuksiksi 15 miljardia euroa.

Lisäksi tunneli on jo Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa, ja arvio tunnelin ympäristövaikutuksista jätetään ely-keskukselle tammikuussa.

– Ensimmäisen ulkopuolisen rahoittajan mukaantulo on merkittävä askel koko hankkeelle, Vesterbacka muun muassa sanoo tiedotteessa.

Kaksi tunnelihanketta



Helsingin ja Tallinnan välistä tunnelia on puuhattu sekä virkamiesvetoisesti että Vesterbackan johdolla. Virkamieshanke on FinEstLink, jossa mukana ovat Helsingin ja Tallinnan kaupungit, Uudenmaan ja Harjun maakunnat sekä Suomen ja Viron liikenneministeriöt. FinEst Bay Area Project on henkilöitynyt peliyhtiö Roviosta tunnettuun Vesterbackaan, ja se nojaa yksityiseen rahoitukseen.