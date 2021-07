Peter Vesterbackan mukaan Suomen parhaita puolia pitää rummuttaa osaajille: ”Ihan sama, onko maailman paras, jos kukaan ei tiedä siitä”

Vuoteen 2030 mennessä Suomessa on noin 130 000 työikäistä vähemmän. Hallituksen julkilausuttu tavoite on tällä vuosikymmenellä kaksinkertaistaa opiskelu- ja työperäinen maahanmuutto.

Yrittäjä Peter Vesterbackan mukaan on hyvä, että nyt puhutaan konkreettisista luvuista. Sanna Marinin (sd.) hallituksen numeroissa on kuitenkin Vesterbackan mielestä yksi keskeinen ongelma.

– Sanotaan, että pitäisi kaksinkertaistaa. Mutta sehän ei riitä. Luvut ovat aika pieniä, mitä on uskallettu heittää, Vesterbacka toteaa.

– Suomessa ei aina ymmärretä meidän vetovoimatekijöitä. Meillä on toimiva ja turvallinen ympäristö. Sitten koulu. Jos kysyy Aasiassa vanhemmilta, mikä on kaikkein tärkeintä, niin se on saada lapsi maailman parhaaseen kouluun. Ja se löytyy meiltä, Vesterbacka uskoo.