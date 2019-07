Peter Vesterbacka vakuuttaa Tallinnan tunnelihankkeen aikataulun pitävyyttä – aasialaisraha herättänyt suomalaisissa kysymyksiä: "Paljon tulee selkäytimestä reaktioita"

Liikennöinnin Helsingin ja Tallinnan välisessä tunnelissa on tarkoitus alkaa 24. joulukuuta 2024.

– Maailmahan voi loppua huomenna, mutta jollei mitään kovin yllättävää tapahdu, todennäköisyys on 90 ja 100 prosentin välillä, että junat liikkuvat tuolloin, Vesterbacka sanoo.

– Ollaan ihan aikataulussa. Eihän sen tunnelin rakentamiseen mene kuin pari vuotta. Meillä on paljon puskuria siinä.

"Olisiko parempi, että olisimme venäläisiä ja rakentaisimme kaasuputken?"

Kiinalaisten rahoittajien rooli ja heidän intressinsä olla mukana hankkeessa ovat puhututtaneet julkisesti. Vesterbackan mukaan hanke tulee olemaan taloudellisesti kannattava, ja tämä on ainoa syy sille, miksi kiinalaiset ovat lähteneet mukaan.

Kiinalaisten roolia on käsitelty Vesterbackan mukaan julkisuudessa enimmäkseen asianmukaisesti, mutta täysin tyytyväinen yrittäjä ei ole. Hän vertaa tilannetta Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeeseen.

– Noudatetaan Suomen ja Viron lakeja, niin kaiken pitäisi olla ihan OK. Suomessa on ollut elinkeinovapaus aika kauan. Eihän tuossa ole mitään ihmeellistä. Tämä on bisnestä.