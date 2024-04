Useat loukkaantuivat Eddie Myrphyn tähdittämän elokuvan kuvauksissa

Useat kuvausryhmän jäsenet loukkaantuivat ja kaksi joutui sairaalaan, kun auto ja kuorma-auto törmäsivät kesken The Pickup -elokuvan kuvausten 20. huhtikuuta Atlantassa, Georgiassa. Elokuvaa tähdittävät muiden muassa Eddie Murphy , Keke Palmer ja Pete Davidson . He tai elokuvan muut tähdet eivät olleet tuolloin kuvauspaikalla.

International Alliance of Theatrical Stage Employees, joka edustaa suurinta osaa elokuvahenkilökunnan jäsenistä Yhdysvalloissa, kertoi AP:lle, että he ovat aloittaneet tutkinnan, mutta eivät vielä voi antaa lisätietoja.

The Pickup -elokuvan on ohjannut Tim Story, jonka ohjaustöihin kuuluvat muun muassa vuoden 2002 elokuva Barbershop ja vuoden 2005 elokuva Fantastic Four. The Pickup -elokuvaa on kuvattu Atlantassa ja sen ympäristössä helmikuusta lähtien. Elokuvalla ei ole vielä julkaisupäivää, mutta onnettomuuden ei odoteta viivästyttävän tuotantoa.