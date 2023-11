Kim Kardashian nimettiin kansainvälisen lehden vuoden mieheksi – somekansa ihmeissään

Seurapiiritähti Kim Kardashian on nimetty Gentlemen’s Quarterly -lehden, eli GQ:n, Vuoden mieheksi 2023. Hänen luomansa, naisille suunnattu Skims-alusvaateyritys on tehnyt malliston viimeisimpänä myös miehille. Kardashian kertoo, että hänen inspiraationaan miesten mallistoon toimi hänen edesmennyt isänsä asianajaja Robert Kardashian.