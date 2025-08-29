Pesäpalloilija Joni Rytköselle ehdollinen vankeusrangaistus – seksuaalirikoksen uhrit lapsia

Pesäpalloilija Joni Rytkönen on tuomittu Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa vuoden ehdolliseen vankeuteen kahteen alaikäiseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Uhrit olivat tekoaikaan 14- ja 15-vuotiaita.
Urheilun eettinen kurinpitolautakunta on aiemmin kertonut, että Rytkönen oli lähettänyt alaikäisille tytöille seksuaalissävytteisiä viestejä. Lautakunta määräsi Rytkösen tammikuussa 2024 määräaikaiseen pelikieltoon seksuaalisen häirinnän takia.
Miesten Superpesiksessä pelaava Joensuun Maila hyllytti Rytkösen toiminnastaan jo toukokuussa 2023.
Rytkönen, 32, on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.