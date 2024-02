Syyttäjä lopetti esitutkinnan pesäpalloilija Joni Rytköstä koskevien kuvien levittämisestä

Syyttäjän tekemän esitutkinnan rajoittamispäätöksen mukaan alaikäistä epäiltiin nuorena henkilönä tehdystä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä. Näyttöä rikoksista ei syyttäjän mukaan ilmennyt.



Seksuaalirikostutkinta, jossa Rytkönen on epäiltynä, jatkuu yhä. Rikosnimikkeenä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Rytkönen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.