Pesäpalloilija Joni Rytköstä syytetään seksuaalirikoksista – käräjäoikeus antaa tuomion

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa jutussa, jossa pesäpalloilija Joni Rytköstä syytetään seksuaalirikoksista. Rytkönen on aiemmin kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Syyttäjälaitos tiedotti viime vuoden lopulla, että Rytköstä vastaan oli nostettu kaksi syytettä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Syyttäjä ei tuolloin kommentoinut syytteiden sisältöä tai sitä, kuinka monta asianomistajaa eli epäiltyjen rikosten uhria jutussa on.

Kuten seksuaalirikokset yleensä, syytteet käsiteltiin käräjäoikeudessa suljetuin ovin.

Rytkönen, 32, on aiemmin kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Laaja rangaistusasteikko

Rikoslain mukaan seksuaalisesta kajoamisesta lapseen voidaan tuomita henkilö, joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee alle 16-vuotiaalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon. Siitä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Toisessa Rytköstä koskevassa syytteessä syyttäjä on maininnut myös rikosnimikkeenä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön. Tämä johtuu siitä, että seksuaalirikoslainsäädäntö ja -nimikkeet uudistuivat osin vuoden 2023 alussa.

Seksuaalissävytteisiä viestejä

Urheilun eettinen kurinpitolautakunta on aiemmin kertonut, että Rytkönen oli lähettänyt alaikäisille tytöille seksuaalissävytteisiä viestejä. Lautakunta määräsi Rytkösen tammikuussa 2024 määräaikaiseen pelikieltoon seksuaalisen häirinnän takia.

Kurinpitolautakunnan mukaan Rytkösen katsottiin häirinneen kahta alaikäistä pesäpalloa harrastavaa tyttöä sosiaalisessa mediassa marraskuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana. Rytkönen lähetti lautakunnan mukaan tytöille seksuaalissävytteisiä viestejä.

Miesten Superpesiksessä pelaava Joensuun Maila hyllytti Rytkösen toiminnastaan jo toukokuussa 2023.