Perussuomalaisten puoluesihteeri MTV:lle: "Kuntavaalien siirto liian kevein syin vie uskoa demokratiaan"

Eduskuntapuolueet tekivät päätöksen vaalien siirrosta kokouksessa, jossa puoluesihteerit neuvottelivat oikeusministeriön väen kanssa. Siirtoa on perusteltu muun muassa terveysturvallisuudella.

Kahdeksan puoluetta yhdeksästä kannatti kuntavaalien siirtoa. Perussuomalaiset vastustivat siirtoa. Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroosin mukaan vaaleja on onnistuttu järjestämään monissa maissa, joissa on Suomea pahempi koronatilanne:

– On hyvin omituinen tilanne, että väitetään, että Suomessa ei tässä (vaalien järjestämisessä normaaliin aikaan) onnistuttaisi. Oikeusministeriöllä on ollut jo vuosi aikaa valmistautua vaalien järjestämiseen ja siellä on tehty ihan tarkkoja suunnitelmia, että miten vaalit pystytään koronaturvallisesti järjestämään.