Debatti kuntavaalien siirrosta kuumeni: PS-puoluesihteeri tyrmäsi THL-ennusteen feikkilaskelmaksi, SDP-kollega kummeksui perussuomalaisten salaliittopuheita

– Olimme ainoa eduskuntapuolue, joka vastusti vaalien siirtoa. On paljon maita, joissa vaaleja on järjestetty vielä huonommissa koronatilanteissa. Ei ole mitään järkeä lähteä siirtämään vaaleja. Tämä on todella huono ja kyseenalainen päätös, sanoo perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos MTV:n Uutisaamussa.