Perussuomalaisten nuorisojärjestö sai selvästi vähemmän rahaa kuin muut – syynä historia, virkamies avaa MTV:lle

Perussuomalaisten nuorisojärjestö sai selvästi useita muita nuorisojärjestöjä vähemmän valtion tukirahaa. Syynä on muun muassa aiempi avustushistoria, sanoo virkamies MTV Uutisille.

Perussuomalainen Nuoriso ry sai tälle vuodelle 77 600 euron valtionavustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM).

Keskustanuoret sai tukea 600 800 euroa, kokoomusnuoret 556 900 euroa ja SDP:n nuorisojärjestö 466 500 euroa.

Perussuomalaisten nuorisojärjestön puheenjohtaja Lauri Laitinen pitää tilannetta epäreiluna.

Erityisesti Laitinen ihmettelee tiedotteessa, miten keskustanuorten tukisumma on pysynyt samalla tasolla, vaikka HS paljasti viime syksynä keskustanuorten ilmoittaneen keväällä 2024 ministeriölle kaksinkertaisen jäsenmäärän todelliseen nähden.

– Miten voi olla, että tällaisesta tempusta palkitaan suurimmalla avustuspotilla muihin poliittisiin nuorisojärjestöihin nähden? Laitinen ihmettelee.

Vasemmistonuoret sai tälle vuodelle 294 400 euron, vihreiden nuoriso- ja opiskelijajärjestö 164 200 euron ja Svensk Ungdom 211 000 euron tuen.

Virkamies: "Siinä on historiallisia taustoja"

Virkamiehen mukaan syynä on esimerkiksi se, ettei perussuomalaisten nykyinen nuorisojärjestö ole saanut aiemmin OKM:n valtiontukea.

Miksi perussuomalaisten nuorisojärjestö saa vähemmän valtiontukea kuin muiden isojen puolueiden vastaavat, opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Emma Taipale?

– Poliittisten nuorisojärjestöjen avustusmäärien taso perustuu avustushistoriaan, esimerkiksi siihen, mihin aikaan järjestö on meidän avustusjärjestelmäämme tullut. Kun arvioidaan hakemuksia ja selvityksiä, arviointi peilataan edelliseen myöntöön.

Saako perussuomalaisten nuorisojärjestö siis vähemmän rahaa sen takia, ettei se ole aiemminkaan saanut rahaa?

– No ei se ihan sillä lailla. Se voi nousta tai laskea kulloisenkin arvion mukaan, mutta on totta, että se vaikuttaa, mihin arviointiin peilataan. Siinä on historiallisia taustoja, milloin on tullut meidän avustusjärjestelmään.

Eikö tällainen järjestelmä suosi perinteisiä, vanhoja puolueita ja niiden nuorisojärjestöjä?

– Niin. Tällä on pitkä historia, tällä avustusmuodolla. Nyt nämä arvioinnit, joita tehdään suunnitellusta ja toteutuneesta toiminnasta, ne vaikuttavat myös.

Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja ihmetteli, miksi keskustanuoret saa edelleen saman summan rahaa, vaikka kävi ilmi, että se on aiemmin liioitellut jäsenmääriään. Miksi?

– Se ei tällä myöntökierroksella vaikuta tukiin, mutta tämä jäsenasia on nyt selvityksessä. Olemme pyytäneet selvitystä tästä asiasta, ja se prosessi on kesken.

Hakemukset hylättiin 2022 ja 2023

Perussuomalaisten nykyinen nuorisojärjestö perustettiin vuonna 2020, kun emopuolue katkaisi yhteydet edelliseen nuorisojärjestöön. Edeltävän nuorisojärjestön varapuheenjohtaja Toni Jalonen oli tuolloin ilmoittanut julkisuudessa olevansa fasisti.

Uudelle nuorisojärjestölle ei myönnetty OKM:n valtionavustuksia vuonna 2022, koska järjestön toiminnan katsottiin olevan vasta kehittymässä.

Vuonna 2023 ministeriö hylkäsi hakemuksen, koska sen mielestä järjestö ei täyttänyt valtionapu­kelpoisuuden tunnusmerkistöä nuorten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden edistämisessä.

Uusi nuorisojärjestö saa siis nyt ensimmäistä kertaa OKM:n tukea.

Toiminnalle arvosana 2,5

Yksi syy asetelmaan on selvä. Perussuomalaisten nuorisojärjestö on jäsenmäärältään selvästi pienempi kuin muiden suurten eduskuntapuolueiden vastaavat järjestöt.

Vaikka perussuomalaiset nauttii tutkitusti nuortenkin keskuudessa kannatusta, nuorisojärjestöllä oli HS:n selvityksen mukaan vuonna 2023 vain reilut 400 jäsentä.

Keskustanuorten ja demarinuorten jäsenmäärä on ollut 1300:n paikkeilla, vasemmistonuorilla HS:n mukaan peräti noin 3000.

Jäsenmäärä on kuitenkin vain yksi pieni osatekijä arvioinnin kokonaisuudessa, OKM:n virkamies Taipale huomauttaa.

Ennen kaikkea myönnettävän rahamäärän ratkaisee ministeriön suorittama arviointi järjestön toiminnasta.

Siinä perussuomalaiset sai asteikolla 1–5 keskiarvon 2,5.

Kokoomusnuorten saama keskiarvo oli 3,2, SDP:n nuorilla 3,3 ja keskustanuorilla 4,0.

Perussuomalaisten nuorisojärjestö sai heikohkon arvosanan 2 yhteensä kolmessa kriteerissä.

Näitä kriteerejä olivat esimerkiksi se, kuinka hyvin järjestön toiminta vastaa nuorten ajankohtaisiin tarpeisiin, sekä se, miten nuoret voivat vaikuttaa järjestön toimintaan ja minkälaista yhteiskunnassa hyödynnettävää osaamista sen toiminnasta saa.

Kriteerissä "millä toimenpiteillä järjestö toteuttaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa omassa toiminnassaan ja yhteiskunnallisesti" perussuomalaisten nuorisojärjestö sai arvosanan 3.