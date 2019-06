Tviittikohu peruutti 115 000 euron tuet, yli 50 000 euroa peritään takaisin – PS-Nuoret valmis viemään ministeriön päätöksen oikeuteen: "Nyt heillä sitten on keksittynä syyt ja tekosyyt"

Perussuomalaisten nuorisojärjestön saama avustus on ollut suuruudeltaan 115 000 euroa, josta on jo maksettu 57 500 euron erä.

– Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo aiempina vuosina pyrkinyt jollakin tekosyyllä viemään PS-Nuorten valtionavun. Nyt heillä sitten on keksittynä syyt ja tekosyyt, ja ovat viemässä rahoitusta pois heppoisin perustein. PS-Nuoret ei tällaista vääryyttä hyväksy. Asia on ehdottomasti korjattava.