Perussuomalaiset eivät vastustaneet hallituksen tukea EU:n ilmastotavoitteelle

Hallituksen EU-ministerivaliokunta puoltaa EU-komission ehdottamaa päästövähennystavoitetta vuodelle 2040.

Perjantaisen kokouspöytäkirjan mukaan ministerivaliokunta päätti puoltaa asiaa eivätkä paikalla olleet perussuomalaiset ministerit kirjanneet asiasta eriäviä mielipiteitä.

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa, että Suomen hallitus on antanut tukensa tavoitteelle.

Vielä kesällä liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja viestivät, ettei puolue anna tukea uusille ilmastokiristyksille.

Suomen kanta on vahvistettava seuraavaksi valtioneuvoston istunnossa.