Sdp ja kokoomus saivat kasaan muhkeimmat ehdokaslistat aluevaaleihin – Perussuomalaiset päihitti keskustan

Ehdokasasettelun perusteella Kokoomus ja Sdp lähtevät muhkeimmilla listoilla vaaleihin ja Perussuomalaiset päihitti ehdokasmäärässä keskustan. Molemmilla puolueilla on noin 1 630 ehdokasta, Sdp:llä muutama kokoomusta enemmän.

Vaaliliittojen myötä kokoomuksella on täydet listat koko maassa.

– Kyllä puolet vaaleista käydään siinä vaiheessa, kun ehdokaslistoja kootaan ja tietenkin, kun uudet vaalit ja oli kysymysmerkkejä, miten ihmiset lähtevät mukaan niin on ollut tosi hienoa huomata, että kenttäväki on saanut koottua ympäri Suomea kattavat ehdokaslista niin se on tosi iso onnistuminen meidän koko puolueelle, kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko sanoo.