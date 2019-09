Perussuomalaisten Halla-aho Ylellä: Saatavuusharkinnan poisto johtaisi halpatyövoiman käyttöön

Halla-ahon mukaan kyse on työnantajien haluttomuudesta maksaa riittävää palkkaa, jos EU- tai Eta-alueelta ei löydy Suomeen tarvittavaa työvoimaa. Halla-aho oli haastateltavana Ylen TV1:n Ykkösaamussa.

Halla-ahon mukaan Ruotsi ainoa OECD-maa, joka on luopunut työvoiman saatavuusharkinnasta. Ruotsissa saatavuusharkinnan poistosta ei hänen mukaansa ole ollut vastaavaa hyötyä, vaan se on lähinnä lisännyt osaamattoman työvoiman tarjontaa aloilla, joilla on jo valmiiksi ylitarjontaa.