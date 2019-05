Perussuomalaisten eurovaalivideolla maalataan dystooppisia kuvia puukiukaan lämmityskiellosta – puolueella on selkeä ylivoima sosiaalisessa mediassa, tutkija kertoo miksi

Kun sosiaalisen median eurovaalivideoista puhutaan, puoluetoimistoissa on joko vaaliväsymystä ilmassa tai samojen materiaalien ajatellaan kantavan kaksien vaalien yli. Puolueiden Youtube-tileillä eurovaalit näkyvät vaatimattomasti ja Facebookia varten tehtaillut videot ovat teksti- ja kuvapainotteisia.

Perussuomalaiset julkaisi "poliittisen minielokuvan"

Perussuomalaiset on jatkanut eduskuntavaaleista tutulla linjalla ja julkaissut Facebookissa ja Youtubessa liki viisiminuuttisen eurovaalivideon, jota videon saatesanoissa kuvaillaan ”poliittiseksi minielokuvaksi.”

Vaalivideo on dramaturgisesti tyylitelty kokonaisuus, johon on helppo reagoida ja kommentoida. Käsikirjoituksella on siihen pyrittykin. Mutta miksi? Kysyimme asiasta poliittisen viestinnän tutkijalta.