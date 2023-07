Puolueaktiivi teki Scriptan vieraskirjasta tutkintapyynnön keväällä 2019 – samoihin aikoihin vieraskirja katosi

Loppukeväällä 2019 Helsingin poliisilaitokselle tehtiin tutkintapyyntö. Se koski perussuomalaisten silloisen puheenjohtajan ja eduskunnan nykyisen puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) Scripta-blogin vieraskirjan kommenttiin kirjoitettua vastausta. Tutkintapyynnössä pyydettiin tutkimaan, onko toukokuussa 2005 kirjoitetussa vastauksessa syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Tutkintapyynnön mukaan vieraskirjan ylläpitäjä on vastauksena vieraskirjaan jätettyyn kommenttiin kirjoittanut muun muassa, että "negridisen rodun edustajat, asuinpaikasta huolimatta, saavat psykometrisissä tutkimuksissa muita roturyhmiä heikompia keskimääräisiä tuloksia". Halla-aho kertoi tällä viikolla Twitterissä olleensa vieraskirjan ylläpitäjä. Hän ei vieraskirjaan kirjoitetun vastauksen julkaisuaikaan vielä ollut kansanedustaja tai perussuomalaisten jäsen. – Pidän aiheellisena tutkia, onko kirjoituksessa syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Kirjoitus on julkaistu vuonna 2005, mutta se on edelleen nähtävissä internetissä, ilmoituksen tekijä kirjoitti sähköpostitse 22. toukokuuta tekemässään tutkintapyynnössä. Tutkintapyynnön teki tuolloin parikymppinen pohjoissuomalainen mies, joka oli vuonna 2019 aktiivisesti perussuomalaisten toiminnassa mukana.

Vieraskirja katosi

Myös saatavilla pitäminen tuomittavaa

Nelisen viikkoa tutkintapyynnön jättämisen jälkeen poliisi päätti, ettei asiaa tutkita. Mahdollisen rikoksen syyteoikeuden katsottiin vanhentuneen.



– On katsottava, että tässä tapauksessa syyteoikeus on umpeutunut viimeistään vuonna 2010. Näin ollen asiassa ei edellä kerrotuilla perusteilla ole enää tarpeellista arvioida esitutkintakynnyksen mahdollista ylittymistä, päätöksessä todetaan.



Jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on enintään kaksi vuotta vankeutta tai sakkoa, syyteoikeus vanhenee, jos syytettä ei ole nostettu viidessä vuodessa.



Rikoslain kiihottaminen kansanryhmää vastaan -pykälässä mainitaan, että jotakin ryhmää uhkaavan, panettelevan tai solvaavan tiedon, mielipiteen tai muun viestin levittämisen lisäksi myös sen pitäminen yleisön saatavilla on tuomittavaa.



Tutkintapyynnössä mainitaan, että vieraskirja olisi pyynnön tekoaikaan vielä ollut julkisesti nähtävissä. Tutkinnan lopettamispäätöksestä ei selviä, onko vieraskirja ollut tuolloin luettavissa. Päätöksessä ei myöskään ole mainintaa siitä, onko viestin saatavilla pitämistä edes tarkasteltu.



STT ei lauantaina tavoittanut Halla-ahoa kommentoimaan asiaa.



Scripta ja sen vieraskirja nousivat keskusteluun, kun nimimerkin "riikka" rasistiset kirjoitukset kaivettiin esiin. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on pyytänyt anteeksi takavuosien kirjoituksiaan, eikä hän ole kiistänyt kirjoittaneensa Scriptan vieraskirjaan kyseisellä nimimerkillä.



Blogi ei ole ollut aktiivinen vuosiin. Halla-aho on kirjoittanut siihen viimeksi huhtikuussa 2019.