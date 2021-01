"Perussuomalaiset kylvää epäluottamusta" – Ohisalo ja Halla-aho ottivat yhteen opettajien luotettavuudesta

Ohisalo kritisoi puheenvuorossaan perussuomalaisten nuorisojärjestön kampanjaa, jolla järjestö on kerännyt sosiaalisen median avulla kokemuksia kouluopetuksen puolueellisuudesta ja siitä, käsitelläänkö perussuomalaisia opetuksessa toisin kuin muita puolueita.

Ohisalon mukaan perussuomalaisten toiminta on viime viikkoina kylvänyt epäluottamusta suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja suomalaisiin opettajiin, jotka Ohisalon mielestä ovat maailman parhaita.

– Tämä instituutioihin epäluottamuksen luominen ja nakertaminen on erittäin vaarallista tälle hyvinvointivaltiolle. Itse haluan pitää kiinni siitä, että me tuemme opettajia tällaisissa vaikeissa tilanteissa, Ohisalo sanoi viitaten koronapandemiaan ja sen opettajille aiheuttamiin ongelmiin.

Halla-ahon mukaan myös Ohisalo on omalta osaltaan kylvänyt epäluottamusta suomalaisiin instituutioihin.

– Tässä puhuu sisäministeri, joka on tehnyt parhaansa kylvääkseen epäluottamusta poliisiin asettumalla esimerkiksi erilaisten hulinoitsijoiden puolelle, Halla-aho sanoi.

– Eivät perussuomalaiset luo epäluottamusta instituutioita kohtaan. Totta kai kaikkea yhteiskunnallista toimintaa pitää pystyä kritisoimaan silloin kun on sen paikka, Halla-aho jatkoi.

Oppivelvollisuuden pidentäminen kalvaa edelleen

– Me tulemme tietenkin huolehtimaan siitä, että kunnille nämä resurssit turvataan eli että kunnat eivät ajaudu pulaan sen takia, että oppivelvollisuutta laajennetaan, Marin painotti.

– Ilman muuta me lähdemme siitä, että kun me tuomme lainsäädäntöä, niin samalla me korvaamme kustannuksia, hän jatkoi.