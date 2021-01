Opetusministeri Saramo ja pääministeri Marin: Opettajia lomauttaneilta kunnilta saatetaan periä koronatukia takaisin – "Tätä ei voi hyväksyä"

– Tämä on vaikea tilanne. Meillä kunnat päättävät jatkossakin koulutuksesta. Ministeriössä me emme voi päättää jokaisen yksittäisen koulun tai kunnan arjesta. Minusta on tärkeää, että rahat nyt korvamerkitään mahdollisimman tarkasti, etteivät kunnat voi leikata.

Marinilta tiukka viesti

– Hallituksen viesti kunnille on, että nyt ei pidä lomauttaa. Meidän aivan yksiselitteinen viesti koko tämän koronakriisin ajan on ollut se, että nyt pitää välttää irtisanomisia ja pitää välttää lomautuksia. Se on juuri se syy minkä takia olemme ohjanneet kunnille poikkeuksellisella tavalla resursseja koronakriisin aikana. Me emme halua nähdä sitä, että opettajia ja kuntien muuta henkilöstöä – niitä henkilöitä, jotka tuottavat ihmisille peruspalveluita ja meidän lapsillemme laadukasta opetusta ja varhaiskasvatusta, että näitä ihmisiä lomautetaan tai irtisanotaan. Nyt on väärä hetki tämänkaltaiselle politiikalle ja meidän selkeä viesti on ollut, ettei tätä voida hyväksyä, Marin painotti.